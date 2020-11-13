Профильный комитет одобрил к рассмотрению Радой законопроекты об увеличении необходимой для рассмотрения производств квоты судей КС

Парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде включить в повестку дня сессии законопроект №4311, предлагающий установить, что Конституционный суд Украины (КС) полномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе не менее имеющих полномочия 17 судей.

Такое решение было принято на заседании комитета, проведенного в режиме видеоконференции в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Законопроект №4311 "О внесении изменений в ст.10 закона Украины "О Конституционном суде", авторства группы народных депутатов во главе с Александром Корниенко (фракция "Слуга народа"), Ярославом Юрчишиным (фракция "Голос"), предлагает установить, что Конституционный суд полномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе минимум 17 судей КС, имеющих полномочия.

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Комитет также рекомендовал парламенту сократить на половину сроки подачи альтернативных законопроектов и подготовки к первому чтению данного законопроекта.

Профильный комитет также рекомендовал парламенту включить в повестку дня альтернативные законопроекты №4311-1 и №4311-2.

Законопроект №4311-1 предлагает установить, что КС полномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе минимум 2/3 судей КС, имеющих полномочия.

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Законопроект №4311-2 предлагает сократить до 10 с 12 количество судей, полномочных осуществлять конституционное производство.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.