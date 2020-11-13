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В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны

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В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны
Депутаты Палаты представителей Национального собрания готовят к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии законопроект об изменении закона "О гражданстве Республики Беларусь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.

"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси", - сообщила депутат Мария Василевич.

Также, по словам Василевич, в новом законопроекте исключаются случаи, когда "прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление".

Депутат рассказала, что согласно документу планируется расширить перечень тех, кто имеет право получить белорусское гражданство в упрощенном порядке, и ввести новый для Белоруссии институт - восстановление в гражданстве.

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"Кроме того, предлагается уточнить основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства и установить их для прекращения рассмотрения такого заявления", - отметила Василевич.

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Топ комментарии

  • Топ Ган
    ...не сбылась твоя мечта, вася, ходи недоизнасилованным В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 2201 Хорошо хоть Порох регулярно откладывает тебе личинки в штаны - хоть это тебя утешает? В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 7012 В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 8311
  • Vladimir T fd7dc273
    Окуенная идея! Вот бы у нас так же. Я даже кандидата № 1 знаю. Ну букву "З" начинается. Там "тяжкий вред интересам страны" не один лист займет.
  • Вiктар BY
    Наверняка будет интересен масштаб личности "депутата" Василевич.
    Головокружительная карьера от "мисс" - через "эскорт" у Лукашенко - в депутаты декоративного парламента. Ума не хватает даже сейчас понять - что ее, дуру, сейчас тоже имеют в извращенной форме. У гестаповцеа из ОМОН хоть балаклавы есть - призрачный шанс остаться неподсудными.
    А эта проститутка молода и узнаваема - не отмыться...
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