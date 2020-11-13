Смерть 35-летней жены экс-министра здравоохранения Квиташвили: полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти 35-летней женщины в одном из столичных лечебных учреждений после проведения плановой операции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.

"В дежурную часть полиции Киева с заявлением обратился мужчина, который сообщил о том, что после проведения хирургической операции в одной из больниц умерла его жена. Он добавил, что возможная причина смерти - это ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Предварительно установлено, что у 35-летней женщины был ряд операций в нескольких клиниках города Киева, однако после последней она умерла", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также следователи направили в суд ходатайство на получение необходимой медицинской документации из заведения, в котором она лечилась.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из столичных частных клиник после операции на желчном пузыре скончалась 35-летняя Анастасия Островская – жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили.

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