В Одесской области будет действовать "карантин выходного дня", - ОГА
Об этом сообщил и.о. главы Одесской ОГА Вячеслав Овечкин во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Мы только что провели региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям и утвердили список запретов, которые будут действовать в Одесской области на период действия новых норм карантина. Как вы знаете, с полуночи вводится карантин "выходного дня". Это значит, что до понедельника будут закрыты все ТРЦ, кинотеатры, театры, спортивные залы, салоны красоты и магазины промтоваров. Заведения общественного питания не могут принимать посетителей. Будет разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, почтовых отделений, банков и АЗС. В остальные дни будут применяться другие противоэпидемические ограничения", - сказал Овечкин.
Он отметил, что "карантин выходного дня" является решением правительства, которое должно выполняться в обязательном порядке всеми субъектами хозяйствования в Украине.
"За соблюдением обновленных правил будет наблюдать Госпродпотребслужба и Национальная полиция Украины", - подчеркнул он.
Ранее Одесский городской совет отказался вводить в городе "карантин выходного дня".