Киев, как и остальные города, будет выполнять решение Кабмина о карантине выходного дня, - КГГА

Киев, как и остальные города Украины, должен выполнять решение правительства о так называемом карантине выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил советник мэра Киева, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

"Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для исполнения, согласны мы концептуально с подходом правительства или нет. Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы", - отметил Бондаренко.

При этом постановление должно одинаково работать для всех без исключения субъектов, подчеркнул Бондаренко.

"Напомню, что правительство ввело общий карантин, распространив противоэпидемические ограничения, касающиеся оранжевой зоны, на все регионы страны. А столица находилась именно в оранжевой зоне, поэтому то, что касается рабочих дней недели, для нас не меняется. Мы просто выполняем постановление правительства", - добавил Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд городов Украины отказался вводить карантин выходного дня. Среди них: Славянск, Одесса, Чернигов, Ривне, Краматорск, Черкассы и Тернополь.

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