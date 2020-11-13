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За сутки в США впервые выявили более 150 тысяч новых случаев COVID-19, зарегистрировано 919 смертей

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За сутки в США впервые выявили более 150 тысяч новых случаев COVID-19, зарегистрировано 919 смертей
В Соединенных Штатах за последние сутки сообщили о 153 496 случаях заболевания COVID-19, что стало новым ежедневным максимумом с начала пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Несколько штатов сообщили о рекордном количестве госпитализированных пациентов с коронавирусом. За последние сутки подтверждено 919 летальных случаев среди инфицированных.

В США десятый день подряд фиксируют более 100 000 случаев, но сегодня впервые количество превысило 150 000 за один день.

На сегодня в США в целом обнаружили 10 552 821 случай заболевания COVID-19 и не менее 242 423 случая смерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире выявлены рекордные 643 тыс. новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 53 млн человек, умерли - 1,2 млн

Также стало известно, что Техас и Калифорния первыми из американских штатов пересекли отметку в 1 миллион случаев.

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Топ комментарии

  • Ави
    если в США будут какие-то инновации по борьбе с ковидом, то все они будут перениматься к нам и в Европу
  • des_104
    так умирает 2%. а выявленных, вон - стопицят тыщ. не удивлюсь, если 80% положительных тестов бракованные.
  • irenka ko
    На жаль, але на передвиборчих сходках у Трампа майже всі присутні були без масок, як і він сам. До Байдена приходили більш свідомі прихильники, та і сам Джо ніколи без маски не спілкувався з виборцями.
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