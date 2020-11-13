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За два последних года СБУ разоблачила 120 ОПГ, которые влияли на местные власти, - Баканов

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За два последних года СБУ разоблачила 120 ОПГ, которые влияли на местные власти, - Баканов
Есть доказательства, что некоторые из этих ОПГ на Востоке использовали российские спецслужбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Иван Баканов.

По словам Баканова, стратегия национальной безопасности Украины акцентирует внимание на том, что спецслужбы иностранных государств, прежде всего Российской Федерации, продолжают разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

"Они пытаются усиливать сепаратистские настроения, используют организованные преступные группировки и коррумпированных должностных лиц, стремсятся усилить инфраструктуру влияния. К слову, в нашей практике есть немало таких примеров. Только за два последних года СБУ разоблачила 120 организованных преступных группировок, которые имели влияние на местную власть за счет разветвленных коррупционных связей, своих представителей во власти, легализации бизнеса и отмывания средств. Есть доказательства, что некоторые из этих ОПГ на Востоке использовали российские спецслужбы", - рассказал глава СБУ.

Баканов отметил, что эти ОПГ, например, обеспечивали проникновение российских финансово-промышленных групп в стратегические отрасли нашей экономики. 

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Топ комментарии

  • Vladimir T fd7dc273
    "Правда" что именно? То что ОПГ влияет на власть это уже и дети знают. А то что они "разоблачили" - это словестный понос! Факты - это ФИО, суть противоправной деятельности, суд, приговор (в смысле его суть), тюрьма (РЕАЛЬНАЯ! За решеткой!). Ничего этого Баканов не озвучил, т.к. ... "порешали".
  • Tommy Lee
    Ви б ліпше "разоблачілі" одну ОЗГ, що впливає, а фактично керує центральною владою. Штат Делавер готовий вам допомогти в цьому.
  • Frol Fedoroff
    Более того. Почему Бакланов рассказывает за 2 года? Хотя сам он на должности с 20.08.19 г.
    Сдается, что там и дел за эти 15 месяцев с десяток всего, иначе Зеленский ему бы уже какой-то орден вручил За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 6227
    За два останні роки СБУ викрила 120 ОЗУ, які впливали на місцеву владу, - Баканов - Цензор.НЕТ 2510
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