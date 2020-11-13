Глава ВОЗ Гебрейесус впечатлен оперативностью разработки вакцин от COVID-19: Никогда исследования не продвигались так быстро, как сейчас

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что разработка вакцин никогда не велись так быстро, как во время пандемии COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на закрытии ежегодной ассамблеи ВОЗ.

"Никогда исследования по вакцинам не продвигались вперед так быстро, как сейчас", - сказал Гебрейесус.

"Нет никаких сомнений, что вакцина станет важнейшим средством для того, чтобы взять под контроль пандемию. Мы рады предварительным результатам клинических испытаний, опубликованным на этой неделе", - добавил он, говоря о результатах компаний Pfizer и BioNTech.

Глава организации отметил важность того, чтобы "все страны смогли воспользоваться результатами этих научных достижений".

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Вакцина компании Pfizer разработана совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. 9 ноября ее создатели сообщили, что эффективность действия вакцины составляет 90%.