Глава ВОЗ Гебрейесус впечатлен оперативностью разработки вакцин от COVID-19: Никогда исследования не продвигались так быстро, как сейчас
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на закрытии ежегодной ассамблеи ВОЗ.
"Никогда исследования по вакцинам не продвигались вперед так быстро, как сейчас", - сказал Гебрейесус.
"Нет никаких сомнений, что вакцина станет важнейшим средством для того, чтобы взять под контроль пандемию. Мы рады предварительным результатам клинических испытаний, опубликованным на этой неделе", - добавил он, говоря о результатах компаний Pfizer и BioNTech.
Глава организации отметил важность того, чтобы "все страны смогли воспользоваться результатами этих научных достижений".
Вакцина компании Pfizer разработана совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. 9 ноября ее создатели сообщили, что эффективность действия вакцины составляет 90%.