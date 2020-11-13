Повторные местные выборы: ЦИК определил размер денежного залога
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Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога на повторных выборах, избирательный процесс которых начинается в 2020 году.
Об этом сообщает пресс-служба комиссии, передает Цензор.НЕТ.
"Комиссия определила, что размер денежного залога для кандидата в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч)... составит 1000 грн за каждого кандидата", - сказано в сообщении.
При этом размер денежного залога для кандидата на должность председателя на повторных выборах сельских, поселковых, городских глав (города с количеством избирателей до 75 тысяч) - 5 тысяч гривен.