Повторные местные выборы: ЦИК определил размер денежного залога

Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога на повторных выборах, избирательный процесс которых начинается в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия определила, что размер денежного залога для кандидата в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч)... составит 1000 грн за каждого кандидата", - сказано в сообщении.

При этом размер денежного залога для кандидата на должность председателя на повторных выборах сельских, поселковых, городских глав (города с количеством избирателей до 75 тысяч) - 5 тысяч гривен.

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