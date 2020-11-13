Лукашенко о событиях в Беларуси: "Никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал события последних месяцев в стране попыткой неконституционного переворота и заявил, что в Беларуси нет революционеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Запад".

"Мы однозначно оцениваем происходящие после выборов события в стране, как попытку неконституционного переворота по лекалам, как говорится, цветных революций", - сказал Лукашенко, добавив, что на самом деле "никакой революцией здесь не пахнет, потому что просто нет революционеров".

По словам захватившего власть "президента, мир сегодня живет в условиях серьезных потрясений, а планета переживает системный кризис.

"Главной причиной происходящего многие СМИ называют коронавирус. Уже говорил и повторю, что это лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер. У них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Беларусь", - добавил Лукашенко.

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