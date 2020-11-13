В Харькове школы с понедельника отменят дистанционное обучения, - горсовет

С 16 ноября в харьковских школах отменяются дистанционные и возобновляются обычные занятия с посещением школ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Харьковского горсовета.

Директор департамента образования Ольга Деменко отметила, что основанием для возврата к традиционной форме обучения стало решение Кабинета Министров об отказе от адаптивного карантина и введение ограничения "оранжевой" на всей территории Украины.

"Согласно постановлению, принятому на заседании правительства 11 ноября, посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования запрещается только в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного учреждения", - отмечается в сообщении пресс-службы.

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