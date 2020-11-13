Потерявшая семью в кровавой резне жительница Кривого Рога Костецкая рассказала о нападении: "Хоть бы одного оставил, нелюдь! Как мне теперь жить?"

Жительница Кривого Рога Юлия Костецкая потеряла семью в кровавой резне 7 ноября. Ее 66-летний муж и 31-летний сын стали жертвой жестокого нападения маньяка на улице.

Об этом она рассказала изданию "Факты", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что злоумышленник напал на них неожиданно, первым дважды ударил ножом младшего мужчину, увидев это, отец пытался заступиться за сына, но получил множественные ножевые ранения. Оба мужчины погибли на месте.

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"В воскресенье, 8 ноября, мы собирались ехать с мужем и сыном в Винницкую область. В субботу говорю им: "Ребята, надо что-то в дорогу купить... Давайте сходим в магазин". Сын сказал: "Мама, ты иди вперед, а мы тебя догоним". Я пошла в магазин, хожу-хожу, а ребят моих нет. "Вот гады, - думаю, - приду домой, я вам дам". Все купила, возвращаюсь и вдруг телефонный звонок: "Вы знаете Костецкого Николая Антоновича?" - "Знаю..." - "Вашего мужа убили...", - рассказала Юлия Костецкая.

Женщина расспросила, где это произошло и побежала на место преступления, там, увидев окровавленного мужчину, она начала кричать: "Коля, вставай!" Затем потеряла сознание, а очнулась, когда ее начали бить по щекам.

"Хоть бы одного оставил, нелюдь! Как мне теперь жить? Хочу спросить у него: "За что? Я вымаливала это дитя у Бога целых восемь лет... А ты его убил!" - добавила она.

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По словам женщины у них с мужем долго не было детей, поэтому они решили усыновить ребенка. Она рассказала, что после первого выкидыша у них с мужем восемь лет не было детей. Она долго лечилась, но все без толку. Знакомая, которая работала в роддоме, рассказывала, что там есть брошенные детки. Юля присмотрела девочку, но ее удочерили. И тогда женщине сказали: "В отделении лежит мальчик. Пять месяцев. Правда, очень больной, слабенький". Ей вынесли ребенка. Его звали Коля. Как и мужа.

"Я вот все думаю о том, что сын в последний момент меня отправил в магазин на пять минут раньше. А если бы мы пошли все вместе и этот маньяк на нас напал, там бы все и остались лежать. Я инвалид третьей группы, опорно-двигательный аппарат. Ни убежать, ни бороться… Получается, что Колечка погиб, а меня спас. А я его не смогла. И мужа Колю тоже потеряла. ... Сейчас бы притулиться к кому-то родному, поплакать. А родственников рядом нет… Сплю сейчас я не на подушке, а на курточке моего дорогого любимого мужа Николая Антоновича и на шапке сына, и на летней фуражке мужа. И фото сыночка любимого моего Коли рядом на вещах лежит… Выключу свет — и мне кажется, что они рядом, что живы. Не думала, что такое со мной произойдет. Раз — и у тебя никого нет. Ни мужа, ни сына, ни помощи на старости лет. Остались дома только котик и морская свинка… Думаю, что тот убийца совсем не дурачок, он с нормальной головой… Разве это справедливо, что в таком возрасте я осталась одна? А он хочет выйти?! Пусть его накажут по всей строгости закона. Хоть какая-то справедливость должна быть на этой земле…", - рассказала Юлия Костецкая.

По словам одного из свидетелей нападения, он видел как молодой человек в капюшоне и маске бьет девушку по лицу ножом.



"Я выскочил, его уже не было. Девушки — тоже. Выбежал во двор и увидел старушку с окровавленным лицом, которая сказала мне, что он во дворе. Я побежал за ним и увидел, как он бьет молодого парня и мужчину в шею ножом. Я подбежал к парню, у него из шеи текла кровь. Дал ему маску приложить к ране. И, чтобы не потерять из виду преступника, побежал за ним дальше. Гнался за ним и кричал людям, чтобы они уходили в сторону, потому что у него нож…", - сказал очевидец.

Как сообщалось, в субботу, 7 ноября, в Металлургическом районе Кривого Рога 29-летний мужчина на улице напал и нанес ножевые ранения десяти прохожим, в том числе 8-летнему ребенку. Двое пострадавших скончались на месте преступления, другие были доставлены в больницу.

Преступник задержан, ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще восьми граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с событиями в Кривом Роге призвал украинских правоохранителей сделать улицы украинских городов более безопасными и заявил, что надеется на справедливый приговор "этому подонку".