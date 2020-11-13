Протесты в Беларуси перейдут в партизанскую форму, - Тихановская

Борьба против режима Лукашенко будет продолжаться, но она все больше будет набирать партизанскую форму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP, об этом заявила белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

"Борьба будет продолжаться ... Думаю, что люди выберут форму партизанской борьбы, поскольку власть не знает границ в применении насилия", - подчеркнула оппозиционер.

"Это - процесс, но я верю, что мы приближаемся к концу", - добавила Тихановская.

По мнению Тихановской, белорусский режим вскоре будет парализован.

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"Власть не выполняет своих основных функций, а только борется с протестующими, министерство образования - со студентами, министерство здравоохранения - с медиками", - отметила Тихановская.

По ее словам, во власти наблюдается раскол, все больше чиновников и служащих переходит на сторону оппозиции.

Тихановська сообщила, что сейчас обсуждаются "точечное экономическое давление на отдельных людей, бизнес, кошелек Лукашенко".

"Тогда, когда не хватит средств на финансирование силовых структур, режим падет, поскольку он держится исключительно на насилии. ... Лукашенко - политический банкрот, который стал токсичным для большинства стран, и для России тоже. Поддержка диктатора, который уничтожает свой народ, бросает тень на саму Россию", - подчеркнула Тихановская.

Она не исключила, что при участии России планируется смена власти в РБ, и готовится "свой новый кандидат", который заменит Лукашенко.

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