Если ответственность за недостоверное декларирование не восстановят к концу года, то она заработает не раньше 2022, - Сытник

Если Украина до конца текущего года законодательно не урегулирует вопрос ответственности за недостоверное декларирование, то эта норма сможет вступить в силу только с 2022 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, после решения Конституционного суда (КС) о признании неконституционной уголовной ответственности за недостоверное декларирование, дела, которые расследовались по этой статье, закрываются и "фактически потеряны".

"Это решение (об отмене головной ответственности за недостоверное декларирование. - Ред.) - это часть большого плана, который начал реализовываться ещё в феврале 2019 года. Был целый ряд последовательных решений: отмена ответственности за незаконное обогащение, потом было решение об отмене наших полномочий по подаче исков в суд о признании соглашений недействительным, потом было решение о об отмене указа (о назначении Сытника директором НАБУ. - Ред.) и мы дошли до решения об отмене статьи 366-1 УК", - подчеркнул Сытник.

Сытник добавил, что аналогичная ситуация была после отмены ответственности за незаконное обогащение, которая сейчас уже возвращена законодателем.

"Может возникнуть такая ситуация, что Верховная Рада не успевает и принимает закон, к примеру, 20 января. Чиновники все подадут декларации на новый год, условно до 20 января и фактически к этим декларациям за 2020 год нельзя будет применять статью, которую восстановят", - отметил глава НАБУ.

"Если мы как государство до 31 декабря не восстановим институт ответственности за фиктивное декларирование, то даже если будет принят идеальный закон, отвечающий международным стандартам и не противоречащий решению Конституционного суда, то возможность имплементации закона появится только в апреле 2020 года", - подытожил Сытник.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Посже стало известно, что ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму.

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