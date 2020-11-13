"Братство лысых": Тернопольский бизнесмен объявил свой ресторан храмом, чтобы не закрываться на выходные

Владелец тернопольских ресторанов "Лысый" и "Лелива" Тарас Ковальчук решил создать религиозную организацию "Братство лысых", чтобы его заведения могли работать во время карантина выходного дня.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 11 ноября вместе с другими рестораторами присоединился к акции протеста под Кабмином, требуя не вводить карантин выходного дня, однако правительство не услышало требования.

"Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию", - рассказал он.

После этого Ковальчук со своими коллегами решил создать религиозную организацию "Братство Лысых" и вести бизнес от ее имени.

"Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, Леливи - трапезная, Лысый - храм", - отметил бизнесмен.

Ковальчук напомнил, что согласно ст. 35 Конституции Украины "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность".

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Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.