"Братство лысых": Тернопольский бизнесмен объявил свой ресторан храмом, чтобы не закрываться на выходные
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что 11 ноября вместе с другими рестораторами присоединился к акции протеста под Кабмином, требуя не вводить карантин выходного дня, однако правительство не услышало требования.
"Начали искать юридический механизм, как мы сможем продолжить работать в новых условиях. Начали смотреть на опыт других стран. Запала в глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес центр, который стал церковью. Начали изучать, оказалось церкви не надо, надо просто религиозную организацию", - рассказал он.
После этого Ковальчук со своими коллегами решил создать религиозную организацию "Братство Лысых" и вести бизнес от ее имени.
"Поэтому на эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, Леливи - трапезная, Лысый - храм", - отметил бизнесмен.
Ковальчук напомнил, что согласно ст. 35 Конституции Украины "Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность".
Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.