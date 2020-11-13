"Время жить или время умирать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят карантин выходного дня и можно ли реализовать на Донбассе "азербайджанский сценарий"

Сегодня, 13 ноября, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", обсудят переживет ли бизнес выходные на карантине, стоит ли Украине рассчитывать на вакцину от коронавируса в ближайшее время. Азербайджанский сценарий в Карабахе: насколько реально его реализовать на Донбассе?