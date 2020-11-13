"Время жить или время умирать": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят карантин выходного дня и можно ли реализовать на Донбассе "азербайджанский сценарий"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гости студии:
МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ, глава Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);
МАКСИМ СТЕПАНОВ, министр здравоохранения Украины;
ОЛЬГА ГОЛУБОВСКАЯ, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;
МИХАИЛ РАДУЦКИЙ, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;
ЯРОСЛАВ ЖЕЛЕЗНЯК, заместитель председателя фракции партии "ГОЛОС";
АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ";
НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ";
АНДРЕЙ БИЛЕЦКИЙ, лидер партии "Национальный корпус";
АНДРЕЙ САДОВОЙ, мэр Львова;
ОСТАП СТУПКА, народный артист Украины;
СЕРГЕЙ СЫТНИКОВ, ресторатор;
ДМИТРИЙ ФЕДОТЕНКОВ, владелец сети ресторанов Tarantino family;
РОМАН РОМАНЧУК, генеральный директор сети кинотеатров Multiplex;
АНДЕРС АСЛУНД, старший научный сотрудник Atlantic Council;
ЯРОСЛАВ РОМАНЧУК, управляющий партнер юридической компании EUCON.