Второй тур: 15 ноября будут выбирать мэра в семи городах

Повторное голосование на выборах городских председателей Луцка, Краматорска, Украинки, Одессы, Сум, Херсона и Каменец-Подольска состоится в воскресенье, 15 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

"15 ноября состоится повторное голосование по местным выборам 25 октября 2020 года. В частности, в 7 регионах Украины - по выборам мэра. А именно: в городах Луцк (Волынская область), Краматорск (Донецкая область), Украинка (Киевская область), Одесса, Сумы, Херсон и Каменец-Подольский (Хмельницкая область)", - говорится в сообщении.

Кроме того, 15 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельских советах.

Отмечается, что результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских председателей должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

В то же время в ЦИК напомнили, что на 22 ноября повторное голосование по выборам мэра назначено в 12 городах 10 регионов, а именно: в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Броварах (Киевская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах.

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