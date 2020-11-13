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Богдан - больному коронавирусом Разумкову: "Как так дома? Вы нарушаете протокол! Надо вместе со Стефанчуком лечь в Феофанию"

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Богдан - больному коронавирусом Разумкову: "Как так дома? Вы нарушаете протокол! Надо вместе со Стефанчуком лечь в Феофанию"
Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан посоветовал спикеру Рады Дмитрию Разумкову, у которого выявили коронавирус, лечь в больницу Феофания, чтобы не "нарушать протокол".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий Богдан оставил под постом Разумкова.

"Как так дома? С женой? Вы нарушаете протокол! Надо вместе с Русланом Стефанчуком (первым заместителем председателя Рады. - Ред.) лечь в Феофанию))))", - говорится в комментарии Богдана.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков заболел коронавирусом.

Позже экс-глава ОП Андрей Богдан назвал "коронавирусным кублом" заболевших COVID-19 спикера ВР Разумкова, президента Владимира Зеленского и нынешнего главу ОП Андрея Ермака.

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Богдан - больному коронавирусом Разумкову: Как так дома? Вы нарушаете протокол! Надо вместе со Стефанчуком лечь в Феофанию 01

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Топ комментарии

  • Гептимирон
    Заражение короновирусом требует серьезного изучения. Для меня не понятен вопрос, как так вышло, что Зеленский заразился короновирусом не от жены, а от Ярмака)
  • Andriy Kalnyshevsky
    Интересно, зачем из єтой гниды делать ньсмейкера)
  • Роберт Мюллер
    Богдан – хворому на коронавірус Разумкову: "Як так вдома? Ви порушуєте протокол! Треба разом зі Стефанчуком лягти у Феофанію" - Цензор.НЕТ 238
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