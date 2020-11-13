Богдан - больному коронавирусом Разумкову: "Как так дома? Вы нарушаете протокол! Надо вместе со Стефанчуком лечь в Феофанию"
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Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан посоветовал спикеру Рады Дмитрию Разумкову, у которого выявили коронавирус, лечь в больницу Феофания, чтобы не "нарушать протокол".
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий комментарий Богдан оставил под постом Разумкова.
"Как так дома? С женой? Вы нарушаете протокол! Надо вместе с Русланом Стефанчуком (первым заместителем председателя Рады. - Ред.) лечь в Феофанию))))", - говорится в комментарии Богдана.
Ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков заболел коронавирусом.
Позже экс-глава ОП Андрей Богдан назвал "коронавирусным кублом" заболевших COVID-19 спикера ВР Разумкова, президента Владимира Зеленского и нынешнего главу ОП Андрея Ермака.