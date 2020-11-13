Богдан - больному коронавирусом Разумкову: "Как так дома? Вы нарушаете протокол! Надо вместе со Стефанчуком лечь в Феофанию"

Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан посоветовал спикеру Рады Дмитрию Разумкову, у которого выявили коронавирус, лечь в больницу Феофания, чтобы не "нарушать протокол".