Украина осуждает убийство минчанина Бондаренко в Беларуси, - МИД

Министерство иностранных дел заявило, что Украина осуждает убийство 31-летнего минчанина Романа Бондаренко в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter украинского МИД.

"Украина солидарна с ЕС в осуждении насилия и репрессий белорусских властей, которые повлекли за собой смерть Романа Бондаренко. Убийцы должны быть непременно наказаны, а те, кто их покрывает, осуждены всем демократическим миром. Искренние соболезнования родным и близким Романа", - отметило МИД.

Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.

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