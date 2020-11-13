Луцкий горсовет подаст в суд иск об отмене карантина "выходного дня"
Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.
"Луцкий городской совет готовит для представления исковое заявление в Окружной административный суд Киева об отмене постановления о карантине "выходного дня" как такового, что противоречит действующему законодательству и Конституции Украины и существенно нарушает права предпринимателей и предприятий", - сообщил горсовет.
Также секретарь горсовета, и.о. мэра Григорий Пустовит направил письма полиции, в которых призвал не совершать действий по привлечению к ответственности предпринимателей и предприятий в случае нарушения ими постановления о карантине "выходного дня".
В горсовете считают, введенный правительством карантин "выходного дня" приведет к серьезным убыткам и проблем для бизнеса, истощенного "первой волной" ограничений. Также власти города называют довольно сомнительной эффективность таких ограничительных мер в снижении заболеваемости COVID-19.
"На сегодня заведения работают в режиме серьезных ограничений, органами контроля постоянно проводятся проверки соблюдения противоэпидемиологических требований, установленных постановлениями Главного санитарного врача Украины", - сказано в сообщении.
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