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Луцкий горсовет подаст в суд иск об отмене карантина "выходного дня"

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Луцкий горсовет подаст в суд иск об отмене карантина "выходного дня"
Луцкий городской совет готовит иск об отмене постановления правительства о карантине "выходного дня" и призывает правоохранительные органы проявить лояльность к предпринимателям.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Луцкий городской совет готовит для представления исковое заявление в Окружной административный суд Киева об отмене постановления о карантине "выходного дня" как такового, что противоречит действующему законодательству и Конституции Украины и существенно нарушает права предпринимателей и предприятий", - сообщил горсовет.

Также секретарь горсовета, и.о. мэра Григорий Пустовит направил письма полиции, в которых призвал не совершать действий по привлечению к ответственности предпринимателей и предприятий в случае нарушения ими постановления о карантине "выходного дня".

В горсовете считают, введенный правительством карантин "выходного дня" приведет к серьезным убыткам и проблем для бизнеса, истощенного "первой волной" ограничений. Также власти города называют довольно сомнительной эффективность таких ограничительных мер в снижении заболеваемости COVID-19.

"На сегодня заведения работают в режиме серьезных ограничений, органами контроля постоянно проводятся проверки соблюдения противоэпидемиологических требований, установленных постановлениями Главного санитарного врача Украины", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • WiM
    Что значит "отменить постановление"?

    А где иски на привлечение к уголовной ответственности шушары которая нарушает права миллионов людей, уничтожает экономику опираясь на обоснования выковырянные или в носу, или в ж.пе их хозяина...
  • Olex Morokhovets
    И эти туда же - ДОЛБО...БЫ .
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    О карантине выходного дня : - "Смысл мошенничества нынешней власти с введением норм "надзвичайного стану" без объявления самого "надзвичайного стану" предельно прост. В случае официального объявления "надзвичайного стану" граждане имеет право на компенсацию убытков возникших в результате директивных действий власти. Она может носить разный характер, налоговые каникулы (несколько штатов США), отсрочка выплат налогов (Франция), беспроцентные кредиты (Болоня,Италия). В варианте проворачиваемом украинской властью все это юридически невозможно - нет акта объявления "надзвичайного стану" , а "разноцветное зонирование" Кабмина - акт рекомендательный, а не директивный. Суть таких действий власти - обман народа." - tZE inform
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