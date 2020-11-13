Новости • Коронавирус и карантин

Житомир решил также не вводить карантин выходного дня

5 87641
Житомир решил также не вводить карантин выходного дня
В Житомире заявили, что не планируют вводить карантин выходного дня.

Об этом сообщил в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров принял решение ввести "карантин выходного дня". У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли", - отметил Сухомлин.

По его словам, дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи.

Сухомлин отметил, что при таком количестве больных, 2 дня "локдауна" на ситуацию не повлияют.

Мэр также сообщил, что два дня назад в Житомире выборочно протестовали работников городского совета на наличие антител и по результатам тестирования на COVID-19 переболели 16 человек из 40.

На следующей неделе в Житомире планируют сделать ИФА-тестирования всем работникам школ. После результатов в городе будут решать, как наладить обучение для учеников старших классов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Луцкий горсовет подаст в суд иск об отмене карантина "выходного дня"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Super Gut
    после местных выборов, где преЗЕрвативы просрали все что могли, они уже никто в этой стране. Поэтому народноизбранная власть на местах, будет и дальше посылать квартальных дятлов куда подальше.
  • Super Gut
    Твои квартальные клоуны уже сэкономили на тестах - 60% короновирусного фонда закатали в асфальт
  • Яр Холодний
    Те, що я писав півтора року тому - "Блазень", в кінці-кінців, закінчить тим, що на його розпорядження "покладуть товстий і довгий" і будуть ігнорувать, а сміяться з нього не буде тільки лінивий...".
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости