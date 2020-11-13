Житомир решил также не вводить карантин выходного дня
Об этом сообщил в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинет Министров принял решение ввести "карантин выходного дня". У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли", - отметил Сухомлин.
По его словам, дополнительные ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи.
Сухомлин отметил, что при таком количестве больных, 2 дня "локдауна" на ситуацию не повлияют.
Мэр также сообщил, что два дня назад в Житомире выборочно протестовали работников городского совета на наличие антител и по результатам тестирования на COVID-19 переболели 16 человек из 40.
На следующей неделе в Житомире планируют сделать ИФА-тестирования всем работникам школ. После результатов в городе будут решать, как наладить обучение для учеников старших классов.