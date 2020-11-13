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Горсовет Чернигова просит Кабмин отменить карантин выходного дня: "Городской бюджет ожидают потери, размер которых вообще трудно предсказать"

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Горсовет Чернигова просит Кабмин отменить карантин выходного дня: "Городской бюджет ожидают потери, размер которых вообще трудно предсказать"
Горсовет Чернигова направил обращение к Кабинету Министров с просьбой отменить карантин выходного дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговского горсовета, об этом говорится в обращении к Кабмину.

В горсовете отмечают, что внедрение таких жестких карантинных мер состоялось без какого-либо исследования, каким образом карантин выходного дня повлияет на динамику распространения COVID-19, а также без проведения консультаций, по крайней мере, с городскими головами областных центров и с представителями бизнес-сообщества, которые понесут наибольшие потери.

"Городской бюджет Чернигова в результате введения "карантина выходного дня" в ноябре понесет существенные потери в дополнение к потерянным 200 млн грн обусловленных введением карантина в 2020 году, в случае продолжения "карантина выходного дня" городской бюджет ожидают потери размер которых вообще трудно предсказать", - говорится в обращении.

Кроме того, в горсовете добавили, что внедрение таких карантинных ограничений приведет к невозможности нормальной работы учреждений и лишит их возможности пользоваться предусмотренными действующим законодательством возможностями для уменьшения платежей, в частности, ссылкой на форс-мажорные обстоятельства.

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  • время
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  • WiM
    Бобошко, а почему в Беларуси нет этих проблем - проблемы только у бесноватого украинского быдла, голосующего по приколу?

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  • Fox Ermolova
    Поддерживаю Чернигов. Мысленно с вами, дорогие черниговчане (или черниговцы) Киев - разрешите им и пальцы в розетки засовывать, на опоры лэп взбираться, а главное на красный дорогу переходить. Одним словом - убейтесь ап стену.
    А карантин нам на хутор введите. Пока у нас болезни нет изолируйте нас от дебилов. Му за карантин и оцепление.
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