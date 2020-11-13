Украинские воины ответили на огонь снайпера наемников РФ, с начала суток оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле населенного пункта Каменка, враг применил миномет калибра 82 миллиметра, а вблизи Водяного - автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.
Кроме того, вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы адекватно ответили. После этого прицельные выстрелы снайпера вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников прекратились.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы почти 6 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета. Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск.