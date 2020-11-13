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Украинские воины ответили на огонь снайпера наемников РФ, с начала суток оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС

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Украинские воины ответили на огонь снайпера наемников РФ, с начала суток оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС
Российско-оккупационные войска с начала текущих суток четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле населенного пункта Каменка, враг применил миномет калибра 82 миллиметра, а вблизи Водяного - автоматический станковый гранатомет и ручной противотанковый гранатомет.

Кроме того, вблизи Марьинки зафиксировано открытие огня вражеского снайпера. Чтобы сохранить жизнь и здоровье украинских защитников, Объединенные силы адекватно ответили. После этого прицельные выстрелы снайпера вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников прекратились.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы почти 6 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета. Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск.

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  • Valery Greff
    Стоило говнокомандующему вiслюкау сбежать от Байдена в больничку, как и на фронте стало налаживаться... Украинские воины ответили на огонь снайпера наемников РФ, с начала суток оккупанты 4 раза нарушали режим прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4186
  • Яр Холодний
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  • Злой Карлик
    Два года назад каждый день сообщали сколько уродов грохнули за сутки, а теперь топ-новость, открыли ответный огонь.....
    Українські воїни відповіли на вогонь снайпера найманців РФ, від початку доби окупанти 4 рази порушували режим припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1540
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