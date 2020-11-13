Во время кризиса Рада должна работать, а не превращаться в сплошную Феофанию, - Ирина Геращенко

Верховная Рада в условиях кризиса должна работать в штатном режиме, без изменений календарного плана.

Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы искренне желаем скорейшего выздоровления руководству Верховной Рады Дмитрию Разумкову и Руслану Стефанчуку, но категорически против изменений в календарный план сессии. Мы против "карантина выходного дня" для Верховной Рады и подчеркиваем, что согласно регламенту, заместитель председателя Верховной Рады должен вести сессии при отсутствии председателя и первого заместителя. И Елена Кондратюк готова выполнить свою работу, а мы все готовы работать, когда страна реально летит в пропасть", - написала Геращенко.

Она назвала требования "Европейской Солидарности" в повестку дня сессии Верховной Рады.

"Ключевая проблема для украинцев сейчас - это пандемия и экономический кризис. Мы требуем уже во вторник пригласить премьер-министра, правительство и заслушать, что это за инициатива "карантин выходного дня", какой блокирующий для ковида эффект она будет иметь, что будет с экономикой. Также мы требуем предоставить информацию о хищении 65 млрд грн, которые были выделены для антиковидного фонда. Потому что в больницах нет кислорода, потому что врачам нет доплат и страховок", - написала Геращенко.

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Она напомнила, что на этой неделе во многих городах прошли массовые протесты ФЛП, слуги "прокатили" закон об их поддержке. "Европейская Солидарность" требует во вторник проголосовать законы об отсрочке кассовых аппаратов на год и поддержку бизнеса, который просто умрет. Мы должны ежедневно благодарить тех, кто создают рабочие места и платят налоги, а не издеваться над ФЛП ", - отметила сопредседатель фракции "ЕС".

Также "Европейская Солидарность" требует поставить в повестку дня создание ВСК по "вагнеровцам".

Геращенко считает, что парламент должен решить конституционный кризис и поэтому во вторник в повестке дня должны стоять законы по восстановлению уголовной ответственности за недостоверное декларирование и полномочия НАПК. "Наша фракция зарегистрировала три законопроекта, касающиеся решения этих вопросов, а также о прозрачном конкурсе по избранию судей КС. Мы готовы к компромиссу в этих вопросах, поэтому подписали и проект Разумкова, и готовы немедленно за него голосовать.

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Мы за то, чтобы парламент работал. Мы категорически против переноса сессии и считаем, что в парламентско - президентской республике Верховная Рада в условиях кризиса должна работать, пока есть здоровые депутаты, а не превращаться в сплошную Феофанию", - отметила Геращенко.

"Примечательно, что большинство лидеров фракций поддерживают позицию относительно того, что Верховная Рада должна работать в штатном режиме, без изменений календарного плана. Верховная Рада, как всегда в кризисные моменты, должна занять государственную и консолидирующую позицию по поиску путей выхода из конституционного кризиса, борьбы с пандемией, защиты малого бизнеса. Также все поддержали нашу инициативу о заслушивании премьера и министра здравоохранения ", - добавила нардеп.

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