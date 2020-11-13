Глава ОАСК Вовк по договоренности с Дубинским незаконно закрыл выезд 150 чиновникам Порошенко, - записи НАБУ

Журналистка Анна Бабинец обнародовала информацию о том, что накануне второго тура президентских выборов, когда стало понятно, что побеждает Зеленский, судьи ОАСК незаконно запретили выезд за границу 150 чиновникам из окружения Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журналистка Анна Бабинец.

Она отметила: "Если судье Павлу Вовку надо почувствовать себя еще более мощным, он зовет на помощь нардепа Александра Дубинского.

Когда стало понятно, что президентские выборы выиграет Зеленский, судьи скандального ОАСК решили запретить выезд за границу должностным лицам времен Порошенко - около 150 лицам.

Такой запрет был незаконным, но это не волновало судей. Им был нужен лишь тот, кто "даст пас", то есть подаст иск о таком запрете в ОАСК. Помощник нашелся быстро - известный всем Александр Дубинский.

Благодаря "пленкам Волка", которые оказались у журналистов Слідство.Інфо, и блога Екатерины Лихогляд этот очередной "судейский договорняк" также стал публичным. Подробности ПО ССЫЛКЕ.

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