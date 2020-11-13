Зеленский назначил Сергея Левченко главой департамента военной контрразведки СБУ, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте президента Украины, в опубликованном указе №499/2020,

В тексте указа отмечается: ""Назначить Левченко Сергея Михайловича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

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