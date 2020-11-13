Во Львове невозможен карантин выходного дня - горсовет объявил рабочими днями субботы и воскресенья до 30 ноября

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение до 30 ноября объявить субботы и воскресения на территории Львова рабочими днями для ряда заведений и учреждений,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил мэр Андрей Садовый.

"Только что закончилось заседание исполкома. Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, так как у нас нет выходных", - написал он.

Садовый выложил скан данного решения исполкома.

"В случае, если завтра кто-то будет пытаться мешать вам работать, покажите им это решение и обращайтесь на горячую линию по телефону 1580. Наши юристы будут помогать защитить ваши права", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 11 ноября ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Карантин выходного дня введен с 14 до 30 ноября.

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