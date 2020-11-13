Во время второго тура местных выборов порядок будет поддерживать 5 тысяч правоохранителей, - Фацевич

Полиция обеспечит правопорядок во время второго тура местных выборов 15 ноября, для обеспечения общественной безопасности на территории участков и охраны избирательной документации будут привлечены более 5 тыс. правоохранителей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины, об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

15 ноября состоится второй тур выборов депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов в 21 регионе Украины. Так, сформированы 1074 избирательные комиссии, охрана которых будет проводиться полицией.

"Полиция остается вне политики, ведь наша основная задача - обеспечить законность избирательного процесса", - отметил Фацевич.

В целом для обеспечения общественной будут привлечены более 5 200 стражей порядка.

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