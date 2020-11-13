Трехстороннее соглашение по Карабаху - документ о прекращении военных действий, а не политического урегулирования, - Пашинян

Подписанное с президентами Азербайджана и России трехстороннее заявление по Карабаху не является документом политического урегулирования проблемы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

"Это документ о прекращении военных действий. И это не документ политического урегулирования. Есть термины, предложения (в заявлении), которые должны интерпретироваться и получить политическое содержание", - сказал Пашинян.

По его словам, вокруг подписанного заявления будут начаты обсуждения внутри Армении. "Обсуждения только должны начаться, это будут обсуждения дипломатического характера и продлятся очень долго. Основной формат обсуждения будет внутри правительства", - сказал Пашинян.

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При этом он отметил, что не слышал каких-либо предложений внутри Армении, в том числе и о от оппозиции, о денонсации заявления. "Да, мы можем просто взять и разорвать эту бумагу, но должны также иметь представления о последствиях. Это значит, что мы возвращаемся к ситуации до подписания", - сказал премьер Армении.

В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. Будет действовать также российско-турецкий мониторинговый центр.