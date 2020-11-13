Отцу военного медика Катерины Луцик нужно помочь собрать средства на операцию, - Найем

Адвокат и общественный активист Маси Найем обратился к гражданам с просьбой помочь отцу военного медика Катерины Луцик.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом онт написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Очень нужна помощь. У меня есть друг. Катя Луцик. Она была медиком, когда мы воевали.

Когда были обстрелы и падал по 500 мин на промзону - она ​​не боялась вместе с Валидолом или моим ротным садиться в таблетку и ехать за ранеными на позицию, которую жестко обстреливали. Потому что их нужно было спасать. Подробнее о Кате здесь. И еще вот: .

Теперь надо спасать ее отца. У него инфоркт и он сейчас в больнице. Ему должны ставить стенты. Это стоит примерно 80 000 грн.

Из них у Кати есть примерно 40000. Если у вас есть возможность - скиньте хоть 200 грн.

Спасибо.

Карточка на имя Екатерины Федоровны Луцик. № 5168 7427 2834 9436.

На фото - мы на промзоне в 2016 году".