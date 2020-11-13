Городская власть юридически поможет предпринимателям, которых будут штрафовать за нарушения карантина, - мэр Ивано-Франковска Марцинкив

Городские власти Ивано-Франковская будут помогать предпринимателям в судах, если на них будут налагать штрафы за нарушение "карантина выходного дня".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом на брифинге сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Будем помогать бизнесу отстаивать свои права в судах, если будут штрафы. Это однозначно ", - отметил Марцинкив.

Он убежден, что при принятии таких решений правительству стоило посоветоваться с органами местного самоуправления, а подобные проекты постановлений обнародовать заранее, потому что к ним "остается много вопросов".

"Как понять решение правительства о работе промышленных рынков? Не могу сказать, не знаю. В постановлении об этом нет ни слова. Юристы читают и не могут дать стопроцентного ответа ", - подчеркнул мэр.

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