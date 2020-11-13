Баканов против сокращения СБУ на 10 тысяч: "Мы противостоим 220 тысячам сотрудников ФСБ и КГБ"

Проект закона о реформировании Службы безопасности Украины, разработанный народными депутатами, предлагает сократить штат спецслужбы с нынешних 27 тысяч сотрудников до 17 тысяч, что навредит обороноспособности страны.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Предлагается фронтальное сокращение до 17 тысяч человек, то есть 10 тысяч должностей за 3 года. Считаю, что это очень навредит обороноспособности страны. Ведь наши соседи – ФСБ РФ и КГБ Беларуси – имеют суммарно около 220 тысяч сотрудников. Каким штатом мы будем им противостоять и будет ли это эффективно?".

Баканов отметил что при таком варианте реформы, СБУ не сможет говорить даже об аутсорсе, чтобы вывести вспомогательный персонал из состава службы, как это планировалось ранее. Поскольку законопроект предлагает включить в общую численность СБУ все учреждения и организации, которые останутся в управлении службы. Баканов считает, что это еще один механизм скрытого сокращения, который уменьшает количество должностей для оперативных сотрудников.

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По мнению главы СБУ, обоснованным является постепенное сокращение численности спецслужбы к 2027 году, чтобы в результате выйти на 20 тыс. личного состава (против нынешних 27 тыс. в обычный и 31 тыс. в особый период).

"Эта цифра основывалась на аналитике, расчетах, рекомендациях Международной консультативной группы и современных реалиях безопасности", - пояснил Баканов.

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