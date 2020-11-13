Степанов заявил, что не будет становиться депутатом Одесского облсовета
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Министр здравоохранения Максим Степанов, который по итогам выборов в местные советы был избран депутатом Одесского облсовета, отказался от этой должности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Депутатом областного совета я не буду. Закон разрешает объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь", - сказал он
Как сообщалось, в сентябре Степанов, который возглавляет список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет, заявил, что не планирует покидать должность министра в случае победы на местных выборах.