Новости • Местные выборы-2020

Степанов заявил, что не будет становиться депутатом Одесского облсовета

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Степанов заявил, что не будет становиться депутатом Одесского облсовета
Министр здравоохранения Максим Степанов, который по итогам выборов в местные советы был избран депутатом Одесского облсовета, отказался от этой должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Депутатом областного совета я не буду. Закон разрешает объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь", - сказал он 

Как сообщалось, в сентябре Степанов, который возглавляет список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет, заявил, что не планирует покидать должность министра в случае победы на местных выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семь партий прошли в Одесский облсовет, в списке "Слуги народа", - глава Минздрава Степанов

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Топ комментарии

  • aquarius580 .
    Министр по делам ковида.
    Других заболеваний в Украине не существует.
  • Иннокентий beer
    "Слухи жуткие, ужасные, наступают банды красные." (С)
    Ну да, а где еще дураков нароют которые будут согласны комедию такую исполнять.
  • Иннокентий beer
    Вот с чем, а с назначением виноватых зеленая банда точно справиться на ура.
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