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Корабли проектов "Лагуна" и "Кентавр" для ВМС Украины проходят заводские и государственные испытания. ФОТО

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В настоящее время завершились все этапы швартовых испытаний среднего разведывательного корабля проекта "Лагуна", который построен для ВМС Украины.

Об этом сообщил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Корабли проектов Лагуна и Кентавр для ВМС Украины проходят заводские и государственные испытания 01

"Сейчас корабль переходит к отработке этапов заводских и ходовых испытаний. Практически на завершающей стадии согласования программы и методики прохождения всех элементов государственных испытаний в акватории моря. Ожидается, что до конца текущего года корабль проекта "Лагуна" будет готов к проведению запланированных мероприятий государственных испытаний", - сказал Радчук.

Кроме того, продолжаются государственные испытания двух десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр": "Малин" и "Станислав".

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Корабли проектов Лагуна и Кентавр для ВМС Украины проходят заводские и государственные испытания 02

"Что касается катеров типа "Кентавр", то предварительно установлено, что во время испытаний не достигнута в полной мере характеристика скорости, которая была заявлена ​​в соответствии с оперативно-тактическими требованиями этого проекта, поэтому конструкторы судостроительного предприятия внесли соответствующие изменения в конструкцию. В дальнейшем ожидаем проверку этих конструктивных изменений при эксплуатации катеров", - подчеркнул представитель ВМС.

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Топ комментарии

  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Позорище. Иметь свой корабельный завод и не построить НИ ОДНОГО СТОЯЩЕГО КОРАБЛЯ---ПОЗОР ДЛЯ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКОГО.
    За это обоих на нары надо посадить. Побирушники и попрошайки.
  • Да-это-я
    Новини ні про що. Розпорошення грошей.
    Абсолютно не потрібні застарілі типи.
    Де безпілотна авіація (окрім МАКЕТУ Сокіл300), де високоточні ракети ближнього та середнього радіусу дії типу земля-земля (на базі носія типу Нептун), де ракети морського базування? Де ХОЧАБ розробки антимоскітного ППО та РЕБ?
    Вкладаємо гроші в ніщо(
  • Mykola Vovk
    Траулер, СРТМ
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