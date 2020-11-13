Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов
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Петиция к президенту Украины Владимира Зеленского об отмене решения о введении карантина выходного дня набрала необходимое количество голосов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения "карантина выходного дня" и требуют: не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить; отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени", - говорится в электронной петиции авторства Екатерины Егоровой от 10 ноября.
По состоянию на вечер 13 ноября петиция уже набрала более 26 тыс. голосов, при необходимых 25 тыс. для ее официального рассмотрения.