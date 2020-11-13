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Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов

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Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов
Петиция к президенту Украины Владимира Зеленского об отмене решения о введении карантина выходного дня набрала необходимое количество голосов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения "карантина выходного дня" и требуют: не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить; отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени", - говорится в электронной петиции авторства Екатерины Егоровой от 10 ноября.

По состоянию на вечер 13 ноября петиция уже набрала более 26 тыс. голосов, при необходимых 25 тыс. для ее официального рассмотрения.

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    кому Вы пишите эти петиции президенту резиденту пустого места он только по видосикам не надоела вся эта сливная операция накала народа в унитаз через петиции то что им надо они пропустят а остальное игры уродов
  • nord west 73790a67
    От же дебіли. Краще ви підпишіть петицію до Зеленського щоб відмінив пандемію коронавірусу.
  • irenka ko
    Він все одно не знає шо робити з цим усім бардаком. Хлопчику лише 42 рочки, йому страшно. Як то кажуть: перші сорок років у житті хлопчиків самі важкі. Петиция Зеленскому об отмене карантина выходного дня набрала необходимые 25 тыс. голосов - Цензор.НЕТ 1051
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