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На закупку вакцины от коронавируса в бюджет заложено 2,6 млрд грн, - Радуцкий

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На закупку вакцины от коронавируса в бюджет заложено 2,6 млрд грн, - Радуцкий
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволяет сократить бюрократическую процедуру, чтобы можно было быстрее разрешить вакцину от коронавируса в Украине, как только ее зарегистрируют в мире. Также в бюджете заложено на вакцины 2,6 млрд гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава комитета Верховной рады по вопросам охраны здоровья нации Михаил Радуцкий сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, как только вакцина появится в продаже, Украина будет иметь количество доз, рассчитанное на 20% населения. Первая партия будет составлять количество на 3% населения.

Также Радуцкий заявлял, что пока рано говорить об украинской вакцине от коронавируса. Пока есть только украинский кандидат в вакцины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса, первый транш составит около 1,2 млн доз, - Ляшко. ВИДЕО

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Запишіть і мене. Зеля презерватив.
  • Дмитрий Чуб
    Та не, Радуцкий по старой схеме, выкупит закупленную государством вакцину и продаст с надбавкой куда нибудь в Нигерию или х.й его знает куда, опыт с масками у него есть. А потом мы опять купим за наши деньги вакцину.
  • Власов Сергей b3083465
    Андрій Смолій

    11 ч. ·

    Два світи.

    Новомосковськ та Феофанія.

    Звичайні люди та Зеленський з Єрмаком.

    У лікарні в районному центрі немає електрики, а лікарі ставлять крапельниці присвічуючи ліхтариками.

    По всій країні не вистачає ліків, кисню, ШВЛів та ліжкомісць.
    В цей час Зеленський хизується віп-палатами, які в березні обіцяв ліквідувати.

    Країна вже занурилась в тотальну катастрофу і далі буде лише гірше...

    Ось що означає, коли при владі люди, яким байдуже Україна, які не розуміють елементарних речей і які по шию в корупції та зловживаннях.На закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджет закладено 2,6 млрд грн, - Радуцький - Цензор.НЕТ 7395
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