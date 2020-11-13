На закупку вакцины от коронавируса в бюджет заложено 2,6 млрд грн, - Радуцкий
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволяет сократить бюрократическую процедуру, чтобы можно было быстрее разрешить вакцину от коронавируса в Украине, как только ее зарегистрируют в мире. Также в бюджете заложено на вакцины 2,6 млрд гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава комитета Верховной рады по вопросам охраны здоровья нации Михаил Радуцкий сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
По его словам, как только вакцина появится в продаже, Украина будет иметь количество доз, рассчитанное на 20% населения. Первая партия будет составлять количество на 3% населения.
Также Радуцкий заявлял, что пока рано говорить об украинской вакцине от коронавируса. Пока есть только украинский кандидат в вакцины.