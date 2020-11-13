Германия и Франция поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы ТКГ, - ОП

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 13 ноября, принял участие в рабочей встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" в формате видеоконференции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Во время встречи внешнеполитический советник канцлера ФРГ Ян Гекер отметил прогресс с украинской стороны, в частности открытие двух новых КПВВ на Луганщине. Политический советник канцлера ФРГ призвал Россию принять немедленные меры для открытия пропуска со стороны неподконтрольных украинскому правительству территорий, которые сейчас блокируют начало работы этих КПВВ.

Гекер также отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания людей на временно оккупированных территориях Донбасса для ускорения процесса верификации списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Ермак акцентировал внимание на необходимость активизации работы Трехсторонней контактной группы. Поэтому он выступил за принятие документа, который предоставил бы толчок Минскому переговорному формату. В частности, руководитель ОП рассказал о плане действий, который подготовила украинская сторона.

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"Документ называется "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей". Мы рассматриваем этот документ как относящийся к имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в нормандской формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата ", - сказал он.

"Участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа", - говорится в сообщении. Также Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран - участниц Нормандского формата для ускорения этого процесса.

"Безусловно, на следующей неделе наши представители готовы быть в Берлине для того, чтобы продолжить работу над документом", - отметил Ермак.

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Внешнеполитический советник Президента Франции Эмманюэль Бонн отметил, что наработки единого документа позволит сторонам достичь прогресса в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы.

"Российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ. Наряду с рассмотрением плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей это указывает на возможность ускорения работы группы по всем направлениям, прежде всего гуманитарном", - отмечают в ОП.