Первую партию катеров Mark VI от США украинские ВМС получат до 2022 года

Завершается работа по согласованию всех деталей контракта на передачу от США в состав ВМС Украины патрульных катеров Mark VI.

Об этом сообщил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины Василий Радчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Предполагается, что первую партию американских катеров украинский флот получит бесплатно до 2022 года. Продолжаются договоренности о передаче следующих катеров этого проекта.

Американцы передадут катера Mark VI абсолютно новыми, построенными на собственных судостроительных предприятиях. Катера поступят в Украину уже с комплектом американского вооружения и технических средств, подчеркнули в ВМС.

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