В стране начался карантин выходного дня
Как передает Цензор.НЕТ в сили вступило постановленик Кабмина №1100.
Карантин выходного дня ввели на три недели. Он будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника. В остальные дни на территории страны будут действовать ограничения "оранжевой зоны".
Что запрещается на выходных
Согласно решению правительства, до понедельника на территории Украины будет запрещено:
- прием посетителей в заведениях общественного питания (рестораны, кафе, бары);
- работа учреждений культуры и проведение массовых культурных мероприятий;
- прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;
- работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
прием посетителей салонами красоты, магазинами промышленных товаров и т.п.
Что будет работать
В период действия карантина выходного дня разрешается работа:
- общественного транспорта;
- магазинов, в которых более 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, ветпрепаратами или кормами;
- заведений общественного питания на вынос или с адресной доставкой;
- банков и операторов почтовой связи
- АЗС и СТО;
- заведений медицинской практики.