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ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии

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ПЦУ отменила в выходные богослужения в Софии
Богослужение в храме Софии Киевской не будут проводиться в субботу и воскресенье через введенный правительством карантин выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель пресс-службы Православной церкви Украины Иван Сидор в Фейсбуке.

"В связи с решением правительства о карантине выходного дня и изменениями в графике работы Национального заповедника" София Киевская "утренние и вечерние богослужения в Теплой Софии в субботу и воскресенье совершаться не будут", - сообщил Сидор.

В то же время с понедельника по пятницу богослужения в Теплой Софии проходить как всегда в 8:00 (литургия) и 17:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В стране начался карантин выходного дня

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Топ комментарии

  • Слава Шустрий
    Молодці ! Бог він у душі і помислах! Наша церква про свою паству піклується !
  • Слава Шустрий
    Давайте їм з Лаври Київської відвеземо усіх до одного )))
  • Психиатрическая больница No1
    Ровно за точно же такое же постановление кацапы убили архиепископа во время последней эпидемии чумы в Москве. Не верите - гуглите.
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