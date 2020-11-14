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В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели

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В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели
В Украине по состоянию на утро субботы, 14 ноября, зафиксированы 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии. За сутки умерл 191 человек, выздоровели 4 962 человека.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Также за последние сутки В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 06

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 03госпитализированы - 1 525 человек;

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 03летальных случаев - 191;

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 03выздоровели - 4 962 человека;

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48 054, методом ИФА - 30 125).

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За все время пандемии в Украине В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 06

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 08заболели - 525 176 человек;

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 08выздоровели - 238 811 человек;

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 08летальных случаев - 9 508;

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 3 876 966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях", - сообщил Степанов.

В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 11
В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели 12

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    а чому за літо Вкраїна не готувалась до карантину, чому запас ліків не зробили ?
    не обладнали ліжка доступом до кисню ?
    чия це злочинна недбалість ?
  • Alter Nator
    все дуже просто
    в регіонах, які відмовляються від карантину, ввести лікування хворих за рахунок мерів і особистого майна представників місцевої влади
  • Андрей Сафhjyjd
    Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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