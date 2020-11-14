В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 14 ноября 2020 года. В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 525 человек;
летальных случаев - 191;
выздоровели - 4 962 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 78 179 (в том числе методом ПЦР - 48 054, методом ИФА - 30 125).
За все время пандемии в Украине
заболели - 525 176 человек;
выздоровели - 238 811 человек;
летальных случаев - 9 508;
проведено ПЦР-тестов - 3 876 966.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях", - сообщил Степанов.