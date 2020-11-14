В Украине выявлены рекордные 12 524 новых случая COVID-19: умер 191 человек, 4 962 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро субботы, 14 ноября, зафиксированы 12 524 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии. За сутки умерл 191 человек, выздоровели 4 962 человека.