Новости

Умер Армен Джигарханян

27 4720
Умер Армен Джигарханян
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни, сообщил друг артиста Артур Согомонян.

"К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра", - сказал Согомонян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Джигарханян о вторжении России в Украину: "Один дурак бросил камень в воду, а 100 умных вытянуть не могут". АУДИО

Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".

В апреле 2018 года Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных клиник с инфарктом, находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. После он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

Армен Джигарханян в 2014 году был одним из тех, кто выразил поддержку Украине и не подписал коллективное письмо представителей российской творческой интеллигенции, публично выразившей поддержку внешней политике Владимира Путина относительно оккупации Крыма.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

ТОП-новости

все новости