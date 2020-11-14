Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов

Украина ведет переговоры со всеми производителями перспективных вакцин против COVID-19.

Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от COVID-19. Также ведутся переговоры с другими производителями. Об этом во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Министерство здравоохранения находится в постоянном контакте со всеми производителями вакцины против COVID-19, которые сейчас проходят завершающий этап клинических исследований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На закупку вакцины от коронавируса в бюджет заложено 2,6 млрд грн, - Радуцкий

"Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже подсоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм", - сказал он.

По его словам, "вопрос вакцины против COVID-19 для Украины - приоритет на сегодня для президента Украины, правительства и Минздрава".