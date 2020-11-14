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Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов

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Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов
Украина ведет переговоры со всеми производителями перспективных вакцин против COVID-19.

Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от COVID-19. Также ведутся переговоры с другими производителями. Об этом во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Министерство здравоохранения находится в постоянном контакте со всеми производителями вакцины против COVID-19, которые сейчас проходят завершающий этап клинических исследований.

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"Кроме инициативы COVAX, к которой мы уже подсоединены, мы ведем переговоры и уже фактически на стадии подписания договоров с Pfizer, с другой американской компанией Moderna, компанией Sinovac, компанией Синофарм", - сказал он.

По его словам, "вопрос вакцины против COVID-19 для Украины - приоритет на сегодня для президента Украины, правительства и Минздрава".

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  • 18c49ed2
    Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4629
  • саша паламарчук
    Украина на финальной стадии подписания договора с Pfizer на поставки вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7517
  • petravsky II
    Если бы я был директором фармацевтической компании, я каждые пять лет придумывал бы вирусы. Эльдорадо.

    Україна на фінальній стадії підписання договору з Pfizer на поставки вакцини від COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6920
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