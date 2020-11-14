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Загруженность моргов на Одесчине выросла до 55% из-за смертей инфицированных коронавирусом, - ОГА

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Загруженность моргов на Одесчине выросла до 55% из-за смертей инфицированных коронавирусом, - ОГА
В Одесской области загруженность моргов выросла до 55% в том числе из-за смертей инфицированных коронавирусом.

Об этом 13 ноября сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По ее словам, за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19.

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В Одесской области зафиксированы 31 270 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки количество больных выросло на 628 человек, сообщила Одарий-Захарьева.

Чиновница отметила, что в области пациентами с COVID-19 заполнены 62% коек в медучреждениях. Всего в области готовы для приема пациентов с коронавирусной болезнью 1970 коек.

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  • Ksenia VB
    Ще вся зима попереду. Місяць осені, кілька весняних..
  • Бяка Бука
    Степанов, ты что-ль?
  • ALEX SUROVV
    Все делается очень просто. В городе обявляется ЧС и под морги переоборудуются холодильники рыгаловок и рэсторанов хозяева которых сейчас перекрывают дороги против введения карантина
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