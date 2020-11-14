Загруженность моргов на Одесчине выросла до 55% из-за смертей инфицированных коронавирусом, - ОГА

В Одесской области загруженность моргов выросла до 55% в том числе из-за смертей инфицированных коронавирусом.

Об этом 13 ноября сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



По ее словам, за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19.

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В Одесской области зафиксированы 31 270 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки количество больных выросло на 628 человек, сообщила Одарий-Захарьева.



Чиновница отметила, что в области пациентами с COVID-19 заполнены 62% коек в медучреждениях. Всего в области готовы для приема пациентов с коронавирусной болезнью 1970 коек.