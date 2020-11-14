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Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко

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Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко
Употребление сладостей и низкая физическая активность осложняют течение коронавирусного заболевания.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надо как можно меньше углеводов, особенно сладких - они сгущают кровь... Углеводороды, низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", - отметил чиновник.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    все на укладку асфальта!!!!
    во-первых: высокая физическая активность
    во-вторых: на свежем воздухе
    в-третьих: работа-занятие-отдых-хобби))) не наказуемые даже по выходным
    и последнее - единственная доступная как бы... вакцина от короновируса (ибо все отэто на ковидные деньги)
  • Павел Орехов
    А воровство денег предназначенных на медицину очень отягощает будущий тюремный срок. Сладости и низкая физическая активность осложняют течение COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6387
  • Привет
    А асфальт облегчает течение болезни...или как?? Или зачем дкньги ковидного фонда в него закатываются вместо того что бы строить больницы ..закупать оборудование и мотивировать врачей??
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