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Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от COVID-19, - Global Justice Now

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Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от COVID-19, - Global Justice Now
Согласно анализу организации Global Justice Now, потенциальную вакцину от COVID-19 закупают богатейшие страны мира.

Американская фармацевтическая компания Pfizer уже продала около 82% доз потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет британская газета The Independent, ссылаясь на анализ базирующейся в Великобритании некоммерческой организации Global Justice Now, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Согласно отчету, подавляющее большинство из 1,3 млрд доз вакцины, которые Pfizer собирается произвести в 2021 году, продано Великобритании, Японии, США и странам ЕС.

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В организации считают, что продажа вакцины самым богатым странам ставит под угрозу справедливый доступ к лекарству.

Исследование, проведенное Фондом Билла и Мелинды Гейтс, свидетельствует, что справедливое распределение вакцин против COVID-19 предотвратит 61% последующих смертей, тогда как распределение лекарства между богатыми странами – только 33%.

Pfizer заявила 9 ноября, что вакцина от COVID-19 BNT162b2, разработанная совместно с немецкой BioNTech, показала более 90% эффективности в третьей фазе клинических испытаний. Компания еще продолжает исследования.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал эту вакцину "очень многообещающей".

Топ комментарии

  • Гептимирон
    Вакцины не бывают на 100 процентов эффективны. 90 процентов это очень хороший показаьель.
    Так же пандемия прекращается при вакцинировании не менее 65 процентов населения.
    С нашими дебилами, которые воюют с антибиотиками и за клпейку удавятся преспективы так себе.
  • Гыг с Вами
    чтобы прекратить эпидемию достаточно и 50%...
    вакцина не лечит-она предупреждает заболевание,вызывает иммунитет к вирусу.
    поэтому при 90% просто появляется коллективный иммунитет,и оставшиеся 10% просто не заболеют-им не от кого будет заразиться Pfizer вже продала близько 82% доз потенційної вакцини від COVID-19, - Global Justice Now - Цензор.НЕТ 1091
  • Ksenia VB
    рашка найперший розплідник війн, хвороб, особливо ментальних
    їм вакцину не продавати.
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