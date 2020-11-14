Новости • Местные выборы-2020

Кандидат от СН Пруський забрал брусчатку из двора в Черновцах, потому что за него проголосовало мало людей, - СМИ

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Кандидат в депутаты Владислав Пруський пообещал жильцам одного из многоквартирных домов построить у них во дворе дорожку. Его помощник привез во двор стройматериалы, рабочие начали строительство, но когда Пруський проиграл, работы остановились, а брусчатку и щебень забрали.

Об этом "Суспільному" рассказал один из жильцов дома по ул. Воробкевича по имени Роман, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, накануне выборов кандидат в депутаты Владислав Проський на встрече с избирателям пообещал построить дорожку во дворе.

"В основном его помощник здесь бегал. Они привезли эти поребрики, щебень, брусчатку", - говорит мужчина.

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Впрочем, по его словам, не успели завершить работы, как после выборов кандидат приехал и распорядился забрать материалы. Аргументировал он это тем, что за него "проголосовало лишь несколько человек".

Кандидат от СН Пруський забрал брусчатку из двора в Черновцах, потому что за него проголосовало мало людей, - СМИ 01

Владислав Пруський баллотировался по Первому избирательному округу в Черновцах, в который входит улица Воробкевича. В телефонном разговоре с журналистами он отрицает, что привозил брусчатку.

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Заместитель председателя областного комитета избирателей Игорь Бабюк в комментарии сказал, что благоустройства двора за деньги кандидата можно расценивать как косвенный подкуп избирателей.

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Эт о все нутро зеленого помоечного отребья.
  • Сергій Кулик 2955aac4
    Глупости.
    Мужик поступил совершенно правильно!

    Дело в том, что лохторат привык к "бесплатным подаркам" перед выборами: гречке, 200 грн. пенсу, дорожке, песку в песочницах, асфальту...
    Так вот - лохторат надо от этого отучать.
    Лохторату нужно вбивать (желательно коваными сапогами): подарков нет и не бывает.
    Даром никто ничего не дает.
    Дают "даром" гречку? - та с тебя последние трусы потом сдерут за ту гречку.
    Насыпал Котлета песок в песочницы? - да ты жрать потом тот песок будешь.
    И т.п.

    У лохтората должно отложиться: если перед выборами что-то дают "бесплатно" - будет больно.
    Потому мужик сделал великое дело.
    Он начал лохторат воспитывать.
    Респект.
  • Andriy Kalnyshevsky
    просто "слуга народа"
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