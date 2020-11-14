В пяти областях Украины загрузка коек менее 50%, в двух - более 70%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 14 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в пяти областях Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Койки заполнены менее чем на 50% лишь в Кировоградской, Луганской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.
Загруженность коек по Украине составляет 54,6%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех регионах Украины.