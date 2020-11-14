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В пяти областях Украины загрузка коек менее 50%, в двух - более 70%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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В пяти областях Украины загрузка коек менее 50%, в двух - более 70%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 14 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в пяти областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Койки заполнены менее чем на 50% лишь в Кировоградской, Луганской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 54,6%.

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Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех регионах Украины.

В пяти областях Украины загрузка коек менее 50%, в двух - более 70%, - Минздрав 01
В пяти областях Украины загрузка коек менее 50%, в двух - более 70%, - Минздрав 02

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    єто такая "борьба с ковидом" - публикация, нахер никому не нужной, статистики. К тому же лживой.
  • Стопор
    Это когда на сто коек Феофании лежат Зеля и Ермак, а рядом в инфекционке на сто коек сто больных то загрузка коек 51% вот как то так
  • юра Лонг
    Где центр этой брехливой статистики чтоб каждый мог в своем городе проверить что там малюють в Киеве. Приват банк знает сколько копеек у каждого на счету. Но степаше легче лапшу вешать .
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