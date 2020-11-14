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Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня. ИНФОГРАФИКА

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Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня. ИНФОГРАФИКА
Торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания, разрешено работать во время карантина "выходного дня".

Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", - отметил главный государственный санитарный врач.

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По словам заместителя Министра здравоохранения, в положениях постановления о карантине "выходного дня" четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

"Сейчас мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине "выходного дня" разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более для пищевых продуктов, без ограничения торгового ассортимента заведения", - добавил Виктор Ляшко.

Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня 01

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  • Стрелок
    Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7781
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    Можете роз'ясняти все що завгодно. Майже ніхто виконувати не збирається. Повний крах ЗЕвлади. Пусте місце.
  • Гыг с Вами
    ну и бестолково...если жуют на улице,пусть даже и сидя-это уже торговля на вынос,к тому же в хорошо проветриваемом месте. Минздрав разъяснил, должны ли магазины закрывать непродовольственные отделы на карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 6296
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