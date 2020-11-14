Полиция заблокировала работу львовских рынков

Стражи порядка дежурят у входа на крупнейшие львовские рынки. Они не запрещают торговцам и покупателям заходить на территорию рынков, но торговать не дают.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Zaxid.net.

Заблокирована работа как минимум 4 крупных рынков - "Шувар", "Краковский", "Галицкий перекресток", "Южный", а также расположенного на Сыхове торгового центра "Искра".

"Полицейские не перекрывают входы на рынки, однако следят за торговцами, чтобы те не работали. А тем временем предприниматели не встают за прилавки, боясь, что их оштрафую", - сообщает издание.

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Отдел коммуникации полиции Львовской области сообщает, что по состоянию на 11 утра 14 ноября в полицию поступило 11 сообщений о нарушении карантинных правил.

"Правоохранители реагируют на все такие сообщения - проводят профилактические беседы, а в случаях, если граждане или руководители предприятий не прекращают правонарушения - привлекают их к предусмотренной законодательством ответственности", - сообщили в полиции.

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Напомним, 13 ноября исполком горсовета Львова объявил субботу и воскресенье рабочими днями для ряда учреждений и заведений. Таким образом городские власти пытаются обойти введенный распоряжением правительства карантин выходного дня.